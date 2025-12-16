Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,2 Guncang Barat Laut Maluku Tenggara Barat

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |08:24 WIB
Gempa M4,2 Guncang Barat Laut Maluku Tenggara Barat
Gempa Maluku Tenggara Barat (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah barat laut Maluku Tenggara Barat, Selasa (16/12/2025) pagi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada pukul 08.01.56 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 7,03 Lintang Selatan dan 129,60 Bujur Timur, atau sekitar 216 kilometer barat laut Maluku Tenggara Barat.

BMKG menyebutkan gempa tersebut memiliki kedalaman 168 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

BMKG mengingatkan, bahwa informasi gempa yang disampaikan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan bertambahnya data yang masuk.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari BMKG, serta tidak terpancing oleh isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(Awaludin)

      
