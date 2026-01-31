Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! KKB Papua Berondong Tembakan ke Warga, Sopir Truk Jadi Korban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |19:00 WIB
Breaking News! KKB Papua Berondong Tembakan ke Warga, Sopir Truk Jadi Korban
JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menebar teror terhadap masyarakat di Yahukimo, Papua Pegunungan. Anggota KKB melepaskan tembakan di jalanan sehingga melukai sopir truk yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Dekai.

Insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Jalan Poros Logpon KM 7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Laporan masyarakat diterima aparat sekitar pukul 15.20 WIT, menyebutkan adanya aksi penembakan di sekitar jembatan KM 7 Logpon.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani menegaskan, bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam setiap respons operasi di Papua.

“Kami sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa korban,’’ kata Faizal Ramadhani, Sabtu (31/1/2026).

‘’Aparat bergerak cepat untuk memastikan korban mendapatkan pertolongan medis dan situasi di lokasi tetap terkendali. Saat ini, fokus kami adalah memburu pelaku serta menjamin masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman,”lanjutnya.

Korban diketahui bernama Jany Trio Mayaut (42), warga Jalan Jenderal Sudirman KM 1, Dekai, yang bekerja sebagai karyawan swasta. Saat kejadian, ia tengah mengemudikan truk boks dari arah Logpon menuju Kota Dekai.

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, sekitar pukul 15.00 WIT terdengar lima kali letusan senjata dari arah kanan jalan. Salah satu peluru mengenai lengan kanan atas korban. Dalam kondisi terluka dan menahan rasa sakit, Jany tetap menginjak pedal gas dan melaju menuju Dekai demi menyelamatkan diri.

 

