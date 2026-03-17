Ibu Hamil Mudik Naik Motor dari Tangerang ke Cilacap, Tempuh 17 Jam Bersama Suami dan Anak

JAKARTA – Mudik Lebaran dilakukan dengan berbagai cara oleh masyarakat, termasuk oleh Mia Julianti, pemudik asal Tangerang yang tengah dalam kondisi hamil.

Mia memilih mudik menggunakan sepeda motor bersama suami dan anaknya yang berusia enam tahun dengan tujuan Cilacap, Jawa Tengah.

Mia mengaku telah menempuh perjalanan selama sekitar 13 jam sejak berangkat pada malam hari. Perjalanan terasa lebih panjang karena harus sering berhenti untuk beristirahat.

“Aku sudah 13 jam di jalan. Karena bawa anak kecil juga, jadi banyak berhenti dan sempat tidur,” ujar Mia saat ditemui Okezone di SPBU Pekiringingan Cirebon, Selasa (17/3/2026).

Dalam perjalanan, Mia juga mengaku sempat mengalami mual dan muntah, kondisi yang umum dialami ibu hamil. Hal tersebut membuat perjalanan harus beberapa kali dihentikan.

“Tadi pagi sempat mual muntah, jadi memang harus sering berhenti,” katanya.