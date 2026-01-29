2 Pembunuh Warga di Dekai Yahukimo Ditangkap, Pelaku Diduga Terkait KKB

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap dua terduga pelaku kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka berinisial OK dan IK.

Pelaku ditangkap pada 2 Januari 2026 dan telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz.

Keduanya diamankan di Jalan Sosial Dekai dan berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo Batalyon Sisibia.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani, menegaskan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional.

“Setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara tegas, terukur, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Faizal, dikutip Kamis (29/1/2026).