Breaking News! Pasukan Khusus TNI Rebut 2 Markas OPM, Sejumlah KKB dan Komandannya Tewas

YAHUKIMO - Satuan Tugas (Satgas) Komando Operasi (Koops) TNI Habema kembali merebut markas dua Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI/Yahukimo di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sejumlah anggota KKB tewas ditembak dalam operasi senyap tersebut.

Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan, keberhasilan merebut dua markas OPM, merupakan wujud komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.

"Keberhasilan merebut dua markas OPM Kodap XVI/Yahukimo ini menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI di medan operasi," kata Lucky, Sabtu (24/1/2026).

Jenderal Kopassus ini menambahkan, penguasaan Jalan Gunung menjadi langkah strategis untuk memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah Yahukimo.

‘’Sejumlah aksi yang kerap terjadi di kawasan Jalan Gunung antara lain penembakan pesawat, penembakan kendaraan aparat, pembakaran sekolah, hingga penembakan terhadap warga sipil’’ kata Lucky.

Satgas Koops TNI Habema melakukan operasi senyap infiltrasi ke dua lokasi yang diduga menjadi basis utama KKB Papua, yakni Markas Sisibia dan Markas Yalenang.

‘’Pasukan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok OPM yang sedang melakukan patroli di sekitar lokasi,’’ujarnya.

Dikatakan Lucky, dari baku tembak tersebut, beberapa anggota OPM Kodap XVI/Yahukimo dilaporkan tewas, termasuk salah satu tokoh penting kelompok tersebut atau komandan.