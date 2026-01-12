Breaking News! Pasukan Elite TNI Bertaruh Nyawa Selamatkan 18 Karyawan Freeport dari KKB

PAPUA – Pasukan elite TNI berhasil menyelamatkan 18 karyawan PT Freeport Indonesia setelah tiga hari terjebak di tengah medan yang sulit dan ancaman kelompok bersenjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Pos Tower 270, Distrik Tembaga Pura, Timika, Papua Tengah.

Operasi penyelamatan ini dilaksanakan di tengah medan yang sangat sulit dengan tingkat ancaman tinggi serta keterbatasan waktu sebagai faktor krusial.

‘’Dalam situasi tersebut, negara hadir melalui langkah-langkah terencana, terukur, dan profesional, sehingga seluruh personel yang terjebak dapat diselamatkan tanpa menimbulkan korban,’’ ujar Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Habema Mayjen TNI Lucky Avianto kepada Okezone, Senin (12/1/2026).

Dikatakan Lucky, pergerakan pasukan dilakukan secara senyap dengan menembus medan ekstrem pegunungan pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut.

‘’Untuk menjaga keberlangsungan operasi sekaligus memastikan kondisi para pekerja tetap stabil, Satgas TNI juga mengerahkan dukungan udara berupa penyaluran obat-obatan dan logistik menggunakan drone kargo,’’ ujar Jenderal Kopassus tersebut.