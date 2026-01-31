Gempa M4,9 Guncang Barat Daya Tahuna Sulut

TAHUNA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah barat daya Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Sabtu (31/1/2026) pukul 07.36 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 3,49 Lintang Utara dan 124,36 Bujur Timur, atau sekitar 126 kilometer barat daya Tahuna. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 324 kilometer.

BMKG menyebutkan, gempa ini tergolong gempa dalam sehingga tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga juga diharapkan mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG melalui kanal komunikasi terpercaya.

(Awaludin)