Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,9 Guncang Barat Daya Tahuna Sulut

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |08:09 WIB
Gempa M4,9 Guncang Barat Daya Tahuna Sulut
Gempa Bumi (Foto: Freepik)
A
A
A

TAHUNA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah barat daya Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Sabtu (31/1/2026) pukul 07.36 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 3,49 Lintang Utara dan 124,36 Bujur Timur, atau sekitar 126 kilometer barat daya Tahuna. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 324 kilometer.

BMKG menyebutkan, gempa ini tergolong gempa dalam sehingga tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga juga diharapkan mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG melalui kanal komunikasi terpercaya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Tahuna Sulut Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198647//hujan-UHeY_large.jpg
BMKG: Monsun Asia dan Angin Baratan Dominan, Hujan Lebat Berpotensi hingga 5 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198637//hujan_jabodetabek-RhYJ_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Seharian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198575//banjir_rob-OANe_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob di 22 Pesisir hingga Februari 2026, Ini Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198437//gempa-twLk_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Tahuna Sulut, Kedalaman 16 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/340/3198425//gempa-mo94_large.jpg
Gempa Dangkal Guncang Bandung Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198420//hujan-tSjD_large.jpg
Awas! Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement