Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Seharian

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Sabtu (31/1/2026), berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pada pagi hingga siang hari, kondisi berawan tebal masih mendominasi. Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.

Dari sisi suhu udara, Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berkisar 24–28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 72–96 persen.

Masyarakat di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kabupaten Bekasi diimbau waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)