Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Seharian

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Seharian
Hujan Jabodetabek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Sabtu (31/1/2026), berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pada pagi hingga siang hari, kondisi berawan tebal masih mendominasi. Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.

Dari sisi suhu udara, Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berkisar 24–28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 72–96 persen. 

Masyarakat di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kabupaten Bekasi diimbau waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG hujan cuaca cuaca jabodetabek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198575//banjir_rob-OANe_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Banjir Rob di 22 Pesisir hingga Februari 2026, Ini Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198437//gempa-twLk_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Tahuna Sulut, Kedalaman 16 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/340/3198425//gempa-mo94_large.jpg
Gempa Dangkal Guncang Bandung Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198420//hujan-tSjD_large.jpg
Awas! Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198245//gelombang_tinggi-2Zr7_large.jpg
Peringatan Dini BMKG, Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter hingga 1 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198204//modifikasi_cuaca-3K1o_large.jpg
BMKG Tegaskan Modifikasi Cuaca untuk Mitigasi Bencana, Bukan Pemicu Cuaca Tak Stabil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement