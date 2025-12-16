Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Ringan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Ringan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi oleh kondisi berawan hingga berawan tebal, pada Selasa (16/12/2025).

Pada pagi hari, sebagian wilayah mengalami cerah berawan, namun kembali didominasi awan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Timur, serta Jakarta Selatan.

Dari sisi suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni 65 hingga 90 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan, khususnya pada siang dan sore hari, serta menyesuaikan aktivitas luar ruang dengan kondisi cuaca yang ada.

(Awaludin)

      
