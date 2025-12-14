Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan Disertai Angin Kencang!

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (14/12/2025), diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan berpotensi terjadi sejak dini hari hingga sore hari di sejumlah wilayah.

Pada pagi hingga menjelang siang, kondisi cuaca masih cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, sedangkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berada di rentang 23 hingga 30 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara berada pada kisaran 65 hingga 97 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5–20 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, khususnya pada siang hingga menjelang sore hari di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

(Awaludin)