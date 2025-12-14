Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan Disertai Angin Kencang!

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |06:07 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan Disertai Angin Kencang!
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (14/12/2025), diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan berpotensi terjadi sejak dini hari hingga sore hari di sejumlah wilayah.

Pada pagi hingga menjelang siang, kondisi cuaca masih cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, sedangkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berada di rentang 23 hingga 30 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara berada pada kisaran 65 hingga 97 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5–20 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, khususnya pada siang hingga menjelang sore hari di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189692//prabowo-MrBF_large.jpg
Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius Jelang Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605//cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189577//cuaca_ekstrem-63X7_large.jpg
Waspada! Dampak Siklon Tropis Bakung dan Bibit Siklon 93S Mengintai Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570//cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189519//banjir_jakarta-NU35_large.jpg
Hujan Deras, Pela Mampang dan Cilandak Barat Jaksel Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement