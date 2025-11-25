Gunung di Ethiopia Meletus untuk Pertama Kalinya Setelah 12 Ribu Tahun

Gunung di Ethiopia Meletus untuk Pertama Kalinya Setelah 12 Ribu Tahun (Afar Government Communication via AP)

JAKARTA - Gunung berapi di Ethiopia meletus untuk pertama kalinya dalam hampir 12 ribu tahun. Gunung Hayli Gubbi menyemburkan asap tebal hingga ketinggan 14 km, melintasi Laut Merah menuju Yaman dan Oman.

1. Gunung Meletus Setelah 12 Ribu Tahun

Gunung Hayli Gubbi terletak di wilayah Afar, Ethiopia, sekitar 800 km di timur laut Addis Ababa, dekat perbatasan Eritrea. Gunung tersebut meletus pada Minggu (23/11/2025), selama beberapa jam.

Seorang pejabat setempat, Mohammed Seid, mengatakan tidak ada korban jiwa, tetapi letusan tersebut dapat berdampak ekonomi bagi komunitas peternak setempat.

Seid mengatakan tidak ada catatan letusan gunung berapi Hayli Gubbi sebelumnya. Ia mengkhawatirkan mata pencaharian penduduk.

“Meskipun sejauh ini tidak ada korban jiwa dan ternak yang hilang, banyak desa tertutup abu dan akibatnya ternak mereka kekurangan makanan,” ujarnya melansir AP News, Senin (24/11/2025).

Gunung berapi tersebut, yang menjulang setinggi sekitar 500 meter, terletak di Lembah Rift, zona aktivitas geologis intens tempat dua lempeng tektonik bertemu.

Awan abu dari gunung berapi tersebut melayang di atas Yaman, Oman, India, dan Pakistan utara, kata VAAC.

Wilayah Afar rawan gempa bumi. Seorang penduduk, Ahmed Abdela, mengaku mendengar suara keras dan apa yang ia gambarkan sebagai gelombang kejut.

"Rasanya seperti bom tiba-tiba dilempar bersama asap dan abu," katanya.