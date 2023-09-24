Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rambut Pangeran Alemayehu dari Ethiopia Akhirnya Kembali Usai 150 Tahun Berada di Inggris

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |17:35 WIB
Rambut Pangeran Alemayehu dari Ethiopia Akhirnya Kembali Usai 150 Tahun Berada di Inggris
Rambut Pangeran Alemayehu dikembalikan dari Inggris ke Ethiopia (Foto: V&A Images)
LONDON – Seikat rambut dari seorang pangeran muda Ethiopia, yang meninggal lebih dari 140 tahun yang lalu, telah diserahkan di Inggris kepada perwakilan dari negara asalnya.

Pada 1868, tentara Inggris membawa pergi Pangeran Alemayehu setelah menyerbu benteng ayahnya, Kaisar Tewodros II, yang kemudian bunuh diri.

Putra mahkota meninggal di usia 18 tahun pada 1879 setelah menjalani pendidikan yang tidak bahagia di Inggris.

Dia dimakamkan di Kastil Windsor dekat London, tetapi permintaan baru-baru ini agar jenazahnya dikembalikan telah ditolak.

Dikutip BBC, salah satu kerabat sang pangeran, Fasil Minas, mengungkapkan harapannya dengan penyerahan rambut sang pangeran dapat membuka jalan bagi jenazahnya untuk kembali ke Ethiopia.

Pada sebuah upacara di London pada Kamis (21/9/2023) malam, duta besar Ethiopia untuk Inggris Teferi Melesse menyita seikat rambut tersebut, serta sejumlah artefak lain yang telah dijarah dari benteng Maqdala milik Kaisar Tewodros.

Beliau menyambut baik kembalinya mereka, dan mengatakan bahwa mereka akan kembali ke tempat yang seharusnya, dimana mereka dapat terus menginspirasi dan mendidik generasi mendatang.

Telusuri berita news lainnya
