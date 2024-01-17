Perang Saudara Ethiopia, 225 Orang Mati Kelaparan di Tigray

Perang saudara di Ethiopia, 225 orang mati kelaparan di Tigray (Foto: AFP)

TIGRAY – Lebih dari 200 orang mati kelaparan sejak Juli 2023 di kota Edaga Arbi, di wilayah Tigray yang dilanda kekeringan dan dilanda perang di Ethiopia. 16 orang lainnya tewas di kota Adwa yang berdekatan.

Para pejabat di Tigray memperingatkan wilayah tersebut berada di ambang kelaparan dalam skala yang terakhir terjadi pada 1984, yang mendorong diadakannya acara musik penggalangan dana global Live Aid pada tahun berikutnya.

Namun kelaparan adalah kata yang sangat sensitif di Ethiopia.

Pemerintah pusat di Addis Ababa menyangkal bencana kelaparan yang akan terjadi dan menyatakan pihaknya berupaya memberikan bantuan.

Namun para petugas medis dan aktivis kemanusiaan mengatakan bantuan tidak datang dengan cepat, sehingga membuat mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan nyawa.

"Sebagai seorang dokter, saya menyaksikan kematian tanpa henti. Memiliki pengetahuan dan keterampilan tetapi tidak punya sarana untuk membantu masyarakat adalah hal yang sia-sia," kata Desta Kahsay di kota Shire kepada BBC.

Ia mengatakan hal ini seperti "hari kiamat", dimana orang-orang mati sia-sia karena sebab-sebab yang sebenarnya bisa dicegah.

Banyak dari mereka yang meninggal adalah anak-anak dan remaja.

Dr Kahsay khawatir banyak orang sudah putus asa.