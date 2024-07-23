50 Orang Tewas Akibat Longsor di Ethiopia

JAKARTA - Sedikitnya 50 orang tewas akibat longsor yang terjadi di wilayah terpencil di Ethiopia Selatan, Senin (22/7/2024).

Longsor terjadi sekitar pukul 10.00 atau 07.00 GMT dipicu oleh hujan lebat yang terjadi sejak kemarin malam.

Sudah 50 jenazah diangkat dari lumpur di lokasi longsor. Ada dua kali longsor terjadi.

“Ada hujan lebat kemarin malam dan beberapa orang meninggal akibat tanah longsor,” kata Kassahun Abayneh, juru bicara pemerintah untuk distrik Gofa di negara bagian Ethiopia Selatan dikutip dari REUTERS, Selasa (23/7/2024).

Pagi tadi, warga setempat termasuk polisi berkumpul di lokasi untuk menyelamatkan warga yang terkena dampak longsor pertama.

"Saat itulah longsor kedua terjadi sekitar pukul 10.00 (07.00 GMT) hari ini dan mereka yang berkumpul di sana mati," katanya.

(Salman Mardira)