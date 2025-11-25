Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |12:51 WIB
Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur
Polisi hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur
A
A
A

JAKARTA - Petugas gabungan yang terdiri Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal Polri melakukan penggerebekan dj Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025).

Pantauan Okezone di lapangan, puluhan petugas BNN, polisi, polisi militer (PM) serta Satpol PP memadati Kampung Berlan. Terlihat, para petugas tengah melakukan interogasi pada salah satu warga di sana.

Selain itu, sejumlah warga yang ada di Kampung Berlan juga telah diamankan petugas. Dari hasil penggerebekan itu, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa alat hisap ganja, sejumlah linting ganja dan sabu.

Sejumlah petugas yang mengenakan helm terlihat menenteng karung dan barang yang terbungkus plastik. Diduga, barang yang dibawa itu merupakan barang bukti narkoba.

Kendati demikian, jumlah pasti barang bukti belum dapat diketahui lantaran proses penggerebekan masih berlangsung hingga saat ini.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468/narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement