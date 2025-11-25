Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur

JAKARTA - Petugas gabungan yang terdiri Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal Polri melakukan penggerebekan dj Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025).

Pantauan Okezone di lapangan, puluhan petugas BNN, polisi, polisi militer (PM) serta Satpol PP memadati Kampung Berlan. Terlihat, para petugas tengah melakukan interogasi pada salah satu warga di sana.

Selain itu, sejumlah warga yang ada di Kampung Berlan juga telah diamankan petugas. Dari hasil penggerebekan itu, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa alat hisap ganja, sejumlah linting ganja dan sabu.

Sejumlah petugas yang mengenakan helm terlihat menenteng karung dan barang yang terbungkus plastik. Diduga, barang yang dibawa itu merupakan barang bukti narkoba.

Kendati demikian, jumlah pasti barang bukti belum dapat diketahui lantaran proses penggerebekan masih berlangsung hingga saat ini.

(Fahmi Firdaus )