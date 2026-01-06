Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut Jaringan China-Malaysia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:57 WIB
Tersangka Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut Jaringan China-Malaysia
Plt Deputi Pemberantasan BNN RI Budi Wibowo (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN RI) membongkar pabrik narkotika dengan produk liquid vape dan happy water di sebuah apartemen di Ancol, Jakarta Utara. BNN menyebut sindikat ini merupakan jaringan narkoba internasional China–Malaysia.

Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI Budi Wibowo menjelaskan ada empat orang yang diciduk, di antaranya HS, DM, PS, dan HSN. Di antara empat orang itu, salah satunya ternyata terlibat dalam jaringan narkoba internasional.

"Kami menemukan ada orang yang terindikasi terlibat di jaringan narkotika internasional, yaitu China–Malaysia (dikirim) ke Indonesia," kata Plt. Deputi Pemberantasan BNN RI, Budi Wibowo, Selasa (6/1/2026).

Budi juga menyebut para pelaku membawa bahan-bahan untuk meracik narkotika dari China. Saat tiba di Indonesia, bahan-bahan itu kemudian diolah menjadi liquid vape hingga happy water.

"Bahan-bahan yang diperoleh memang sebagian besar adalah dari sana (China)," sambungnya.

