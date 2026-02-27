Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Sita Uang Jutaan Rupiah dan 20 Ribu Ringgit dari Koh Erwin saat Hendak Kabur ke Malaysia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |14:56 WIB
Bareskrim Sita Uang Jutaan Rupiah dan 20 Ribu Ringgit dari Koh Erwin saat Hendak Kabur ke Malaysia
Bareskrim Sita Uang Jutaan Rupiah dan 20 Ribu Ringgit dari Koh Erwin
A
A
A

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap bandar narkoba Koh Erwin yang menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Dalam penangkapan itu, polisi sita uang dari tangan Koh Erwin.

"Barang bukti, uang tunai Rp 4.800.000; uang tunai RM 20.000; 1 unit jam tangan merek TAG Heuer dan 1 unit HP Samsung," ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Eko menjelaskan, penangkapan Koh Erwin bermula kala Tim Gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC melaksanakan penyelidikan dan pemantauan intensif terhadap pihak-pihak yang diduga membantu pelarian Koh Erwin.

Polisi melakukan pengembangan terhadap pihak yang menyiapkan sarana pelarian dan mengarah kepada Rusdianto alias Kumis yang berperan sebagai fasilitator penyeberangan.

Kumis dihubungi oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan “The Docter” untuk membantu menyiapkan kapal penyeberangan ke Malaysia.

"Berdasarkan hasil pemantauan dan identifikasi posisi di lapangan, diketahui bahwa Erwin Bin Iskandar telah hampir mencapai wilayah perairan Malaysia dan segera keluar dari yurisdiksi hukum Negara Republik Indonesia," terang Eko.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204036/polri-n0ri_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Koh Erwin, Bandar Narkoba yang Setor ke Eks Kapolres Bima Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204031/narkoba-F2jb_large.jpg
Bandar Narkoba Koh Erwin Ditangkap saat Kabur ke Malaysia Lewat Jalur Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203984/bandar_narkoba-VtEq_large.jpg
Breaking News! Bareskrim Tangkap Bandar Narkoba Koh Erwin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203825/narkoba-T0pZ_large.jpg
Kasus 2 Ton Sabu, Orangtua ABK yang Dituntut Mati Mohon Keadilan ke DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203093/narkoba-0rUW_large.jpg
Polda Metro Tangkap Pria Bawa Kokain 1 Kg Asal Malaysia di Jakarta Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202921/ganja-QSJD_large.jpg
Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Kebon Jeruk, Sita 18 Kg Ganja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement