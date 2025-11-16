Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 3,9 melanda wilayah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua pada Minggu (16/11/2025) siang.

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X resminya, @infoBMKG.

"Gempa Mag: 3,9," tulis BMKG.

Dijelaskan, gempa tersebut terjadi pada pukul 11.20 WIB pada titik koordinat 1,92 Lintang Selatan dan 138,98 Bujur Timur atau 65 kilometer barat laut Kabupaten Sarmi.

"Kedalaman 10 kilometer," ujarnya.

BMKG menyertakan disclaimer bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)