HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |11:04 WIB
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa dengan kekuatan Magnitudo (M) 5,2 mengguncang Pulau Karatung/Foto: BMKG
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo (M) 5,2 mengguncang Pulau Karatung, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 13 November 2025, pukul 10.31 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 122 km Tenggara Pulau Karatung Sulut pada koordinat 4.18 Lintang Utara – 127.84 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.2, 13-Nov-25 10:31:03 WIB, Lok:4.18 LU,127.84 BT (106 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT), Kedlmn:122 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
 

(Fetra Hariandja)

      
