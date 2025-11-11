Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |08:59 WIB
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Selasa (11/11/2025) pukul 08.23 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di 88 kilometer barat daya Maluku Barat Daya, dengan koordinat 8,77 Lintang Selatan dan 127,29 Bujur Timur. Gempa tercatat berada di kedalaman 10 kilometer.

“Gempa Mag: 4.6, 11-Nov-2025 08:23:17 WIB, Lok: 8.77 LS, 127.29 BT (88 km Barat Daya Maluku Barat Daya), Kedalaman: 10 km,” tulis BMKG dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

BMKG menegaskan, informasi ini mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring dengan masuknya data tambahan.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar BMKG.

