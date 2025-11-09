Gempa M5,6 Guncang Barat Laut Sabang

JAKARTA – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah barat laut Kota Sabang, Aceh. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 120 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa terjadi pada pukul 13.38 WIB, Minggu (9/11/2025), dengan koordinat 12,33 Lintang Utara dan 93,65 Bujur Timur.

“#Gempa Mag: 5.6, 09-Nov-2025 13:38:30 WIB, Lok: 12.33LU, 93.65BT (738 km Barat Laut Kota Sabang, Aceh), Kedalaman: 120 km,” demikian keterangan resmi BMKG.

Titik gempa berada sekitar 738 kilometer barat laut Kota Sabang, Aceh, dengan kedalaman 120 kilometer.

Hingga kini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa akibat guncangan tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring dengan kelengkapan data,” tulis BMKG dalam keterangannya.

(Awaludin)