Majalengka Jabar Diguncang Gempa, Pusatnya di Darat!

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 3,3 mengguncang wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Sabtu (9/11/2025) pukul 10.01 WIB.

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di koordinat 6,85 Lintang Selatan dan 108,23 Bujur Timur, atau sekitar 1 kilometer tenggara Kabupaten Majalengka, dengan kedalaman 10 kilometer.

“Gempa berkedalaman dangkal tersebut berasal dari aktivitas sesar lokal di wilayah Majalengka dan sekitarnya,” tulis BMKG.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Gempa dengan kekuatan kecil seperti ini umumnya tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun bisa dirasakan lemah di sekitar pusat guncangan.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat disarankan terus memantau informasi resmi melalui kanal BMKG, baik website maupun media sosial resminya.