Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakiran cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal pada Sabtu, (27/12/2025). Namun masyarakat diimbau tetap waspada karena hujan berpotensi terjadi sejak pagi hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca diprediksi berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur seluruh wilayah Jabodetabek.

Sementara pada siang hingga sore hari, kondisi berawan tebal masih mendominasi, dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Untuk suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada di kisaran 20–28 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berkisar 24–32 derajat Celsius. Kelembapan udara terpantau cukup tinggi, antara 78 hingga 98 persen.

Masyarakat diimbau waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada pagi hingga sore hari di sebagian wilayah Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

(Awaludin)