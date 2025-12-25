BMKG Prediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (25/12/2025), hujan. Seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan pada hari ini.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 27-28 derajat Celsius. Sementara tingkat kelembapan udara 79-85%.

Wilayah Jakarta Utara juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 73-90 persen.

Jakarta Pusat diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 25-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 68-94 persen.

Hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 69-96 persen.

Sementara hujan dengan intensitas sedang diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 64-98 persen.

Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar 24-31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 67-98%.

(Erha Aprili Ramadhoni)