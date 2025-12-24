Dampak Siklon Tropis Grant, BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 24–27 Desember 2025. Peringatan ini dipicu oleh peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang yang disebabkan oleh Siklon Tropis Grant.

Siklon tropis tersebut terdeteksi BMKG berada pada 12,7 derajat Lintang Utara (LU) dan 99,6 derajat Bujur Timur (BT) Samudra Hindia, di selatan Bengkulu, yang memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang.

“Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari utara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 8–30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 6–30 knot,” tulis BMKG dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

BMKG melaporkan saat ini kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Sumatra, Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTT, Laut Banda, dan Laut Arafuru bagian barat.