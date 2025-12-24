Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dampak Siklon Tropis Grant, BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |10:41 WIB
Dampak Siklon Tropis Grant, BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 24–27 Desember 2025. Peringatan ini dipicu oleh peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang yang disebabkan oleh Siklon Tropis Grant.

Siklon tropis tersebut terdeteksi BMKG berada pada 12,7 derajat Lintang Utara (LU) dan 99,6 derajat Bujur Timur (BT) Samudra Hindia, di selatan Bengkulu, yang memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang.

“Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari utara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 8–30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 6–30 knot,” tulis BMKG dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

BMKG melaporkan saat ini kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Sumatra, Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTT, Laut Banda, dan Laut Arafuru bagian barat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191468//deputi_bidang_klimatologi_bmkg_ardhasena_sopaheluwakan-uKVv_large.jpg
BMKG: Curah Hujan Tinggi Berpotensi Kembali Melanda Aceh–Sumbar pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191452//cuaca-PhW5_large.jpg
Indonesia Diprediksi Tak Terlalu Panas pada 2026, Begini Penjelasan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191449//prediksi_curah_hujan_bulanan_dan_tahunan_2026-SRTV_large.png
BMKG Ungkap Prediksi Curah Hujan Indonesia 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191437//bmkg-ArDj_large.jpg
Siklon Tropis Grant Terbentuk, Waspada Gelombang Tinggi Terjang Pesisir Selatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191393//ilustrasi-MOfj_large.jpg
BMKG: Seruakan Dingin Asia Meningkat saat Natal 2025, Picu Hujan Sedang hingga Lebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191223//cuaca_ekstream-BaV5_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem pada 22–23 Desember, Hampir Seluruh Indonesia Berisiko
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement