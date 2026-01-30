Awas! Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada hari ini, Jumat (30/1/2026).

Intensitas hujan umumnya tergolong ringan, meski ada wilayah yang berpotensi hujan sedang. Menurut BMKG, seluruh wilayah di DKI Jakarta diprediksi hujan ringan, meliputi Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah penyangga. Misalnya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Depok diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan.

Sementara di Banten, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang berpotensi hujan ringan. Adapun Kota Tangerang Selatan diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

BMKG sebelumnya juga memprediksi puncak musim hujan di Indonesia masih akan berlangsung hingga Februari 2026.

(Arief Setyadi )