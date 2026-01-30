Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Curah Hujan Menurun, Bondowoso Dilanda Kekeringan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |01:10 WIB
Curah Hujan Menurun, Bondowoso Dilanda Kekeringan
Kekeringan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebagian wilayah di Provinsi Jawa Timur mengalami kekeringan, meskipun di sejumlah daerah lainnya tengah dilanda hujan dengan intensitas tinggi.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, kekeringan terjadi di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Kondisi tersebut disebabkan oleh menurunnya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir di wilayah tersebut.

"Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga lahan persawahan tidak memperoleh pasokan air yang memadai dan mengakibatkan tanah mengering,” kata Abdul Muhari, Kamis (29/1/2026).

Pria yang kerap disapa Aam itu menuturkan, kekeringan berdampak terhadap 149 kepala keluarga (KK). Sebagai langkah penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso bersama pemerintah daerah setempat telah mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak.

“Kekeringan tersebut berdampak pada 149 KK. Sebagai langkah respons cepat, BPBD Kabupaten Bondowoso bersama pemerintah daerah setempat telah melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.

 

