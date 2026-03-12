Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |05:02 WIB
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini
Ilustrasi cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (12/3/2026) cerah. 

Melansir laman BMKG, wilayah DKI Jakarta didominasi kondisi cerah hingga berawan. Kepulauan Seribu diperkirakan cerah, sementara Jakarta Pusat cerah berawan. 

Kondisi berawan diprediksi terjadi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.  Adapun hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Sementara di wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan cerah. Kota Depok diperkirakan cerah berawan, sedangkan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berpotensi berawan.

Untuk wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan cerah berawan. Sementara Kota Tangerang diprediksi berawan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
