Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |05:15 WIB
Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang, pada Minggu (28/12/2025). 

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hingga menjelang siang, kondisi berawan tebal masih mendominasi. Hujan ringan diprakirakan berpotensi turun di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Menjelang siang, hujan ringan juga berpeluang terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, potensi hujan semakin meluas. Hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, serta Kota Tangerang. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius. Sementara wilayah lainnya di Jabodetabek berkisar antara 24–30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 72–96 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, khususnya pada siang hingga sore hari di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek cuaca Hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192204//warga_tewas_tertimpa_pohon_tumbang-ocl2_large.jpg
Probolinggo Diterjang Hujan Badai, 1 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192200//gempa_m6_guncang_taiwan-JsXL_large.jpg
Gempa M6,6 Guncang Taiwan, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192163//gempa_papua-BJD3_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Pegunungan Bintang, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192089//gempa-efoC_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192064//hujan_jabodetabek-IWaP_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191964//cuaca_ekstrem-OQdi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis Baru Muncul, Waspada Cuaca Ekstrem di Wilayah Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement