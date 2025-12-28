Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang

JAKARTA – Sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang, pada Minggu (28/12/2025).

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hingga menjelang siang, kondisi berawan tebal masih mendominasi. Hujan ringan diprakirakan berpotensi turun di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Menjelang siang, hujan ringan juga berpeluang terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, potensi hujan semakin meluas. Hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, serta Kota Tangerang. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–28 derajat Celsius. Sementara wilayah lainnya di Jabodetabek berkisar antara 24–30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 72–96 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, khususnya pada siang hingga sore hari di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

(Awaludin)