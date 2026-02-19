Kogabwilhan III: Pemulihan Kondusifitas 11 Bandara Perintis di Papua Berlangsung Intensif

JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan proses pemulihan kondusivitas keamanan dan kenyamanan di 11 bandara perintis di Papua berlangsung intensif.

Langkah ini dilakukan pascagangguan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM yang sempat menghambat aktivitas penerbangan dan distribusi logistik masyarakat di wilayah pedalaman.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mengayomi masyarakat Papua serta memperkuat semangat bela negara melalui perlindungan objek vital transportasi udara yang menjadi urat nadi kehidupan warga.

Didampingi Panglima Komando Daerah Udara (Kodau) III Marsda TNI Azhar Aditama, Asops Kogabwilhan III Brigjen TNI Patar Mospa Natanael Sitorus, serta Asops Kodau III Kolonel Pnb Sri Raharjo, Bambang menyambangi Bandara Korowai Batu di Papua Selatan untuk mengecek kesiapan pasukan dalam pengamanan.

“Pertama, kita fokus pada pemulihan kondusivitas 11 bandara perintis yang sebelumnya ditutup oleh Kementerian Perhubungan. Insya Allah prosesnya cepat karena kita dibantu tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar yang terdampak aksi kriminal KKB,” ujar Bambang, Kamis (19/2/2026).