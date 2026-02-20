Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |05:26 WIB
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat, 20 Februari 2026. Sebagian besar wilayah diprediksi hujan ringan, sementara beberapa daerah lainnya berawan.

Di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diperkirakan mengguyur seluruh kota administratif, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara di wilayah Bogor, kondisi berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Adapun Kota Depok diprediksi hujan ringan. Untuk wilayah Bekasi, hujan ringan berpotensi turun di Kabupaten Bekasi, sedangkan Kota Bekasi diprakirakan berawan.

Kawasan Tangerang, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

Topik Artikel :
Hujan cuaca jabodetabek BMKG cuaca
