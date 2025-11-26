Kebakaran Besar Lahap Blok Apartemen Bertingkat di Hong Kong, Setidaknya 4 Orang Tewas

JAKARTA – Kebakaran melanda sebuah gedung hunian bertingkat tinggi di Tai Po, Hong Kong, pada Rabu (26/11/2025). Insiden tersebut menewaskan setidaknya empat orang dan melukai sembilan lainnya, dengan beberapa orang masih terjebak di dalam bangunan.

Foto-foto yang beredar menunjukkan asap mengepul dari menara perumahan Wang Fuk Court di Tai Po, Hong Kong. Kompleks perumahan tersebut terdiri dari hampir 2.000 unit dengan sekitar 4.000 penghuni, dan terbagi dalam delapan blok, menurut laporan Reuters.

Pernyataan pemerintah Hong Kong menyebutkan bahwa kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 14.51 waktu setempat. Api diduga menyebar melalui perancah bambu di luar gedung, dan layanan darurat segera berada di lokasi kejadian.

Belum diketahui apa yang menyebabkan kebakaran tersebut.