Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Besar Lahap Blok Apartemen Bertingkat di Hong Kong, Setidaknya 4 Orang Tewas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |18:09 WIB
Kebakaran Besar Lahap Blok Apartemen Bertingkat di Hong Kong, Setidaknya 4 Orang Tewas
Kebakaran melahap gedung hunian Wang Fuk Court di Tai Po, Hong Kong, 26 November 2025. (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA – Kebakaran melanda sebuah gedung hunian bertingkat tinggi di Tai Po, Hong Kong, pada Rabu (26/11/2025). Insiden tersebut menewaskan setidaknya empat orang dan melukai sembilan lainnya, dengan beberapa orang masih terjebak di dalam bangunan.

Foto-foto yang beredar menunjukkan asap mengepul dari menara perumahan Wang Fuk Court di Tai Po, Hong Kong. Kompleks perumahan tersebut terdiri dari hampir 2.000 unit dengan sekitar 4.000 penghuni, dan terbagi dalam delapan blok, menurut laporan Reuters.

Pernyataan pemerintah Hong Kong menyebutkan bahwa kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 14.51 waktu setempat. Api diduga menyebar melalui perancah bambu di luar gedung, dan layanan darurat segera berada di lokasi kejadian.

Belum diketahui apa yang menyebabkan kebakaran tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185822//wahana_luar_angkasa_shenzhou_22_diluncurkan_dalam_misi_darurat_ke_stasiun_luar_angkasa_tiangong-nabD_large.jpg
China Luncurkan Misi Darurat ke Stasiun Luar Angkasa Tiangong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185628//evtol_water_vertiport-zpVk_large.jpg
Perusahaan China Luncurkan Bandara Terapung Pertama di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217//kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185211//ri_china-xCbU_large.jpg
RI-China Sepakat Lindungi Ekosistem Laut Teluk Balikpapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184514//kebakaran_di_oita_jepang-Sxds_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973//kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement