China Luncurkan Misi Darurat ke Stasiun Luar Angkasa Tiangong

Wahana Luar angkasa Shenzhou 22 diluncurkan dalam misi darurat ke Stasiun Luar Angkasa Tiangong. (Foto: China Daily)

BEIJING – Pesawat luar angkasa China memasuki orbit setelah lepas landas dalam misi darurat pada Selasa (25/11/2025), dalam upaya Beijing untuk mengatasi risiko keselamatan di stasiun luar angkasanya menyusul kerusakan pada wahana antariksa di orbit pada awal bulan ini.

Pesawat antariksa tak berawak Shenzhou-22 lepas landas dengan roket Long March-2F dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di China barat laut pukul 12.11 waktu setempat, menurut Badan Antariksa Berawak China (CMSA).

Video yang dibagikan oleh lembaga penyiaran pemerintah China, CCTV, menunjukkan roket tersebut melesat ke luar angkasa, dengan Bumi terlihat di latar belakang saat wahana tersebut memasuki orbit.

Pesawat antariksa tersebut akan menuju stasiun luar angkasa Tiangong, di mana tiga astronaut China saat ini tinggal tanpa wahana yang layak terbang untuk mengembalikan mereka ke Bumi jika terjadi keadaan darurat.