INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |18:16 WIB
JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di kawasan Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara mengalami kebakaran, pada Sabtu (22/11/2025). Api diduga berasal dari kompor yang ditinggal.

"Anak usia 9 tahun memasak lalu ditinggal, saat kembali melihat api yang sudah berdekatan dengan kamar," tulis data dalam Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta.

Sebanyak 3 unit armada kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan satu jam setelah peristiwa kebakaran dilaporkan.

"Waktu selesai operasi pukul 13.32 WIB," demikian keterangan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta.

Hingga berita ini ditayangkan, petugas Damkar masih melakukan perhitungan kerugian dalam peristiwa ini. Adapun ada atau tidaknya korban juga belum diketahui.

(Fahmi Firdaus )

      
