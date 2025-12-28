Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat

JAKARTA - Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk yang berada di samping ruas Tol Wiyoto Wiyono, arah Bandar Udara Soekarno-Hatta. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak dalam peristiwa tersebut.

Dalam video yang dilihat Okezone dari akun X @TMCPoldaMetro, nampak api dan asap pekat hitam, membumbung tinggi di samping ruas tol.

"07.45 Terjadi Kebakaran dipemukiman samping tol Wiyoto wiyono arah Bandara tepatnya di KM 21.600 petugas pemadam Kebakaran," tulis akun X @TMCPoldaMetro, Minggu (28/12/2025).

Sementara itu, dalam video terdengar seorang petugas menyampaikan laporan bahwa lokasi kejadian berada di depan UBM pada jalur Ambon.

Petugas juga menyebutkan bahwa unit pemadam kebakaran telah menuju lokasi untuk melakukan proses pemadaman.

(Fahmi Firdaus )