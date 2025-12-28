Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan

JAKARTA – Kebakaran melanda ruang genset Kantor Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) pada Minggu (28/12/2025). Kebakaran yang terjadi sekira pukul 06.24 WIB itu diawali dengan adanya suara ledakan.

“Petugas pemadam wali kota mendengar suara ledakan di area genset gedung,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, Minggu.

Dari sumber suara tersebut, petugas kemudian mendatangi lokasi dan melihat adanya api di ruang genset trafo. Upaya pemadaman sementara pun langsung dilaksanakan agar api tidak menjalar ke bagian lain.

“Enam personel (pemadam) wali kota merapat ke TKP dan melakukan pemadaman,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran sementara, api diduga terjadi karena trafo gedung mengalami masalah. Sementara itu, tidak ada korban akibat kejadian kebakaran ini.

“Setelah ditelusuri, trafo gedung terjadi overheat sehingga mengeluarkan asap dan percikan api,” ucapnya.

(Arief Setyadi )