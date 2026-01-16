Mobil Listrik Terbakar di Tol JORR, Diduga Akibat Korsleting

JAKARTA - Mobil listrik DFSK terbakar saat melintas di Jalan Tol JORR, Jakarta Selatan pada Jumat (16/1/2026) sore. Peristiwa itu terjadi di KM 23+300 A lajur 1, tepatnya menjelang perpisahan Andara–Ampera arah timur.

Kasat PJR Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandie, mengatakan kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan Muhamad Sapari melaju dari arah Ciledug menuju Kampung Rambutan.

"Menurut kesaksian pengemudi, kendaraan DFSK plat B 1774 TNP melaju dari arah Ciledug menuju Kampung Rambutan arah timur. Setibanya di sekitaran layang Fatmawati arah Timur, pengemudi mencium bau asap dari bawah jok," kata Dhanar dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Sadar munculnya asap, pengemudi segera berupaya menepikan kendaraan di KM 23+300. Tak berselang lama, api mulai muncul dan membesar.

"Kendaraan langsung menepi dan terjadi percikan api dari bawah jok. Diduga terjadi korsleting kelistrikan. Pengemudi beserta rekannya keluar dari kendaraan untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian kendaraan tersebut terbakar," ujarnya.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerugian materi ditaksir cukup besar karena kendaraan mengalami kerusakan hingga 90 persen.

“Kendaraan DFSK terbakar 90%,” ucapnya.

