Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Listrik Terbakar di Tol JORR, Diduga Akibat Korsleting

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |20:09 WIB
Mobil Listrik Terbakar di Tol JORR, Diduga Akibat Korsleting
Mobil Listrik Terbakar di Tol JORR, Diduga Akibat Korsleting
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik DFSK terbakar saat melintas di Jalan Tol JORR, Jakarta Selatan pada Jumat (16/1/2026) sore. Peristiwa itu terjadi di KM 23+300 A lajur 1, tepatnya menjelang perpisahan Andara–Ampera arah timur.

Kasat PJR Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandie, mengatakan kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan Muhamad Sapari melaju dari arah Ciledug menuju Kampung Rambutan.

"Menurut kesaksian pengemudi, kendaraan DFSK plat B 1774 TNP melaju dari arah Ciledug menuju Kampung Rambutan arah timur. Setibanya di sekitaran layang Fatmawati arah Timur, pengemudi mencium bau asap dari bawah jok," kata Dhanar dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Sadar munculnya asap, pengemudi segera berupaya menepikan kendaraan di KM 23+300. Tak berselang lama, api mulai muncul dan membesar.

"Kendaraan langsung menepi dan terjadi percikan api dari bawah jok. Diduga terjadi korsleting kelistrikan. Pengemudi beserta rekannya keluar dari kendaraan untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian kendaraan tersebut terbakar," ujarnya.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerugian materi ditaksir cukup besar karena kendaraan mengalami kerusakan hingga 90 persen.

“Kendaraan DFSK terbakar 90%,” ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194992/viral-x0gG_large.jpg
Breaking News! Sekolah Tzu Chi di PIK Terbakar Akibat Disambar Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194735/kebakaran-5Cr3_large.jpg
Kebakaran Landa Permukiman Padat di Tambora, Belasan Rumah dan Bangunan Konfeksi Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193291/kebakaran_pipa_gas_pt_tgi_di_indragiri_hilir-v3U5_large.jpg
Setelah 13 Jam, Kebakaran Pipa Gas PT TGI Indragiri Hilir Berhasil Dipadamkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement