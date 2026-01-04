Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tabrak Separator Busway hingga Terbakar di Pulogadung, Pengemudi Mabuk!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |11:13 WIB
Mobil Tabrak Separator Busway hingga Terbakar di Pulogadung, Pengemudi Mabuk!
Mobil Tabrak Separator Busway hingga Terbakar di Pulogadung
A
A
A

JAKARTA – Sebuah mobil menabrak separator busway hingga menyebabkan mobil terbakar di Jalan Pulomas Selatan nomor 28, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (4/1/2026). Pengemudi mobil tersebut diduga mabuk.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Abdul Wahid menjelaskan, mobil datang dari arah Tanjung Priok menuju Cawang. Di TKP, pengemudi yang diduga mabuk menabrak separator busway hingga membuat mobil terbakar.

"Kondisi pengemudi dalam keadaan mabuk, korban mengendarai mobil dari arah Tanjung Priok ke Cawang, kemudian menabrak separator busway dan mobil lalu terbakar," ujar Abdul.

Petugas pemadam kebakaran saat itu langsung mendapatkan laporan dari warga yang melihat kejadian. Satu armada damkar pun langsung dikerahkan.

Abdul memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi berhasil keluar dari mobil sebelum api membakar habis mobil tersebut.

"Status kebakaran saat ini sudah selesai, api berhasil dipadamkan pukul 03.35 WIB," tutup Abdul.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193362//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-w10h_large.jpg
3.183 Kecelakaan Terjadi Selama Libur Nataru, 403 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193255//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-YDN4_large.jpg
Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056//kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement