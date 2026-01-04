Mobil Tabrak Separator Busway hingga Terbakar di Pulogadung, Pengemudi Mabuk!

JAKARTA – Sebuah mobil menabrak separator busway hingga menyebabkan mobil terbakar di Jalan Pulomas Selatan nomor 28, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (4/1/2026). Pengemudi mobil tersebut diduga mabuk.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Abdul Wahid menjelaskan, mobil datang dari arah Tanjung Priok menuju Cawang. Di TKP, pengemudi yang diduga mabuk menabrak separator busway hingga membuat mobil terbakar.

"Kondisi pengemudi dalam keadaan mabuk, korban mengendarai mobil dari arah Tanjung Priok ke Cawang, kemudian menabrak separator busway dan mobil lalu terbakar," ujar Abdul.

Petugas pemadam kebakaran saat itu langsung mendapatkan laporan dari warga yang melihat kejadian. Satu armada damkar pun langsung dikerahkan.

Abdul memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi berhasil keluar dari mobil sebelum api membakar habis mobil tersebut.

"Status kebakaran saat ini sudah selesai, api berhasil dipadamkan pukul 03.35 WIB," tutup Abdul.

(Fahmi Firdaus )