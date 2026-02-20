Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Berjibaku Evakuasi KA Bandara Tertemper Truk di Poris Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |10:21 WIB
Petugas Berjibaku Evakuasi KA Bandara Tertemper Truk di Poris Tangerang
Proses evakuasi KA Bandara yang tertemper truk (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

TANGERANG – Petugas masih berupaya mengevakuasi Kereta Api (KA) 806A Commuter Line Bandara yang tertemper sebuah truk di lintas antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Tangerang, pada Jumat (20/2/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, posisi KA Bandara tersebut masih berada di jalur rel dan menutupi perlintasan kendaraan. Terlihat garis kuning pengaman terpasang di sekitar rangkaian kereta.

Para petugas yang berada di lokasi masih melakukan proses evakuasi di tengah guyuran hujan. Sementara peristiwa kereta tertemper truk ini menjadi tontonan masyarakat sekitar. 

Namun, warga yang berada di lokasi dilarang mendekat ke area kereta demi alasan keselamatan. Petugas kepolisian juga tampak melakukan pengalihan arus lalu lintas yang biasa dilintasi sepeda motor maupun mobil.

Sebelumnya, KAI Commuter melakukan penyesuaian pola operasi dan pembatalan sejumlah perjalanan guna mengurai kepadatan, sebagai berikut:

•    KA Bandara Soekarno-Hatta: Seluruh perjalanan untuk sementara waktu dibatalkan.
•    Commuter Line relasi Duri–Tangerang: Perjalanan hanya dilayani sampai Stasiun Rawa Buaya.
•    Pemberangkatan dari Stasiun Tangerang: Seluruh keberangkatan untuk sementara dibatalkan.

Adapun rekayasa pola operasi yang diberlakukan sebagai berikut:
•    KA 1912A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1921A (Rawa Buaya–Duri).
•    KA 1914A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1923A (Rawa Buaya–Duri).

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/19/338/1911558/kereta-bandara-soetta-uji-coba-pemberangkatan-stasiun-bekasi-ini-yang-perlu-diperhatikan-GnwdIUFzzc.jpg
Kereta Bandara Soetta Uji Coba Pemberangkatan Stasiun Bekasi, Ini yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/01/338/1866783/sempat-mati-mendadak-pt-railink-pastikan-besok-operasional-kereta-bandara-soetta-kembali-normal-ujU9maPqXI.jpg
Sempat Mati Mendadak, PT Railink Pastikan Besok Operasional Kereta Bandara Soetta Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/01/338/1866779/kereta-bandara-soetta-mati-mendadak-pt-railink-minta-maaf-fJaf4tC4SK.jpg
Kereta Bandara Soetta Mati Mendadak, PT Railink Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/01/338/1866772/sempat-mogok-jadwal-perjalanan-kereta-bandara-soetta-sudah-kembali-normal-qTkOipN30Q.jpg
Sempat Mogok, Jadwal Perjalanan Kereta Bandara Soetta Sudah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/01/338/1866768/kereta-bandara-soetta-mogok-penumpang-dialihkan-FGSCrkppll.jpg
Kereta Bandara Soetta Mogok, Penumpang Dialihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/01/338/1866767/kereta-bandara-soetta-mogok-karena-gangguan-kelistrikan-lM9LwNh4YG.jpg
Kereta Bandara Soetta Mogok karena Gangguan Kelistrikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement