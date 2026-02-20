Petugas Berjibaku Evakuasi KA Bandara Tertemper Truk di Poris Tangerang

TANGERANG – Petugas masih berupaya mengevakuasi Kereta Api (KA) 806A Commuter Line Bandara yang tertemper sebuah truk di lintas antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Tangerang, pada Jumat (20/2/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, posisi KA Bandara tersebut masih berada di jalur rel dan menutupi perlintasan kendaraan. Terlihat garis kuning pengaman terpasang di sekitar rangkaian kereta.

Para petugas yang berada di lokasi masih melakukan proses evakuasi di tengah guyuran hujan. Sementara peristiwa kereta tertemper truk ini menjadi tontonan masyarakat sekitar.

Namun, warga yang berada di lokasi dilarang mendekat ke area kereta demi alasan keselamatan. Petugas kepolisian juga tampak melakukan pengalihan arus lalu lintas yang biasa dilintasi sepeda motor maupun mobil.

Sebelumnya, KAI Commuter melakukan penyesuaian pola operasi dan pembatalan sejumlah perjalanan guna mengurai kepadatan, sebagai berikut:

• KA Bandara Soekarno-Hatta: Seluruh perjalanan untuk sementara waktu dibatalkan.

• Commuter Line relasi Duri–Tangerang: Perjalanan hanya dilayani sampai Stasiun Rawa Buaya.

• Pemberangkatan dari Stasiun Tangerang: Seluruh keberangkatan untuk sementara dibatalkan.

Adapun rekayasa pola operasi yang diberlakukan sebagai berikut:

• KA 1912A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1921A (Rawa Buaya–Duri).

• KA 1914A (Duri–Tangerang): Perjalanan hanya sampai Stasiun Rawa Buaya, kembali sebagai KA 1923A (Rawa Buaya–Duri).

(Arief Setyadi )

