Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat

Kebakaran papan reklame di samping Mal Sarinah, Jakarta Pusat (Foto: Dok/Binti M)

JAKARTA – Papan reklame atau billboard di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tepatnya di samping Mal Sarinah, terbakar hebat pada Minggu malam (28/12/2025).

Informasi kebakaran diterima Command Center Gulkarmat DKI Jakarta pada pukul 21.30 WIB dari laporan masyarakat. Kebakaran terjadi pada objek papan reklame (LN) yang termasuk dalam kategori bangunan rendah (BR).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas dari Grup Jaga C (Cepu) segera melakukan pengerahan awal dari Pos TIM dengan menggunakan sistem medium pressure. Namun, sebelum proses pemadaman dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, api telah berhasil diatasi oleh petugas internal Mal Sarinah.

“Sudah dapat diatasi oleh petugas Mal Sarinah,” tulis Command Center Gulkarmat DKI Jakarta dalam keterangan tertulisnya.

Tidak ada laporan adanya korban jiwa maupun dampak lanjutan akibat kejadian tersebut.

Command Center Gulkarmat DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap kejadian kebakaran atau kondisi darurat melalui layanan 112 agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.

(Arief Setyadi )