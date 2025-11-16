Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api

JAKARTA — Kebakaran melanda bangunan rumah warga di daerah Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2025) malam.

Peristiwa kebakaran ini terjadi tepatnya di Jalan Bendungan Hilir No.118, RT 13/RW 6, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang. Informasi awal menyebutkan kebakaran terjadi sekitar pukul 20.32 WIB.

"Objek, rumah tinggal," tulis Command Center Gulkarmat DKI Jakarta.

Dugaan sementara, kebakaran dipicu masalah kelistrikan. Hal ini diketahui dari keterangan pemilik rumah yang menjadi korban.

"Pemilik rumah melihat ada percikan api di panel listrik dan tiba-tiba langsung membesar," ujarnya.

Untuk memadamkan api, sebanyak 20 unit mobil damkar dan 100 personel diterjunkan ke lokasi. Hingga saat ini, situasi masih dalam proses pendinginan oleh petugas.

Belum diketahui apakah terdapat korban jiwa maupun kerugian material akibat musibah kebakaran ini.

(Arief Setyadi )