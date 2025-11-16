Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan

JAKARTA — Kebakaran melanda rumah warga Jalan Tomang Banjir Kanal, Gang Pelita 10, RT 10 / RW 04, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (16/11/2025) sore.

"Objek rumah tinggal," tulis keterangan dari Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta.

Peristiwa kebakaran itu diterima petugas dari warga sekitar pukul 16.30 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, satu unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Jatipulo dikerahkan pertama untuk menuju lokasi.



Tak lama berselang, belasan unit mobil dan personel tambahan diterjunkan untuk membantu proses pemadaman api. "(Saat ini) Situasi dalam proses pemadaman," tulis keterangan resmi.

Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Begitu pula informasi mengenai adanya korban jiwa dalam musibah ini belum dapat dipastikan.

(Arief Setyadi )