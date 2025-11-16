Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |17:18 WIB
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Kebakaran rumah di Jatipulo, Jakbar (Foto: Ist/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA  — Kebakaran melanda rumah warga Jalan Tomang Banjir Kanal, Gang Pelita 10, RT 10 / RW 04, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (16/11/2025) sore.

"Objek rumah tinggal," tulis keterangan dari Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta.

Peristiwa kebakaran itu diterima petugas dari warga sekitar pukul 16.30 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, satu unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Jatipulo dikerahkan pertama untuk menuju lokasi. 


Tak lama berselang, belasan unit mobil dan personel tambahan diterjunkan untuk membantu proses pemadaman api. "(Saat ini) Situasi dalam proses pemadaman," tulis keterangan resmi.

Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Begitu pula informasi mengenai adanya korban jiwa dalam musibah ini belum dapat dipastikan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement