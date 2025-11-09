Kebakaran Gudang Parfum Turki Tewaskan 6 Orang

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di sebuah gudang parfum di barat laut Turki telah menewaskan enam orang. Kebakaran terjadi pada pukul 09.05 waktu setempat pada hari Sabtu di Dilovasi, kata Gubernur Provinsi Kocaeli.

Gubernur provinsi, Ilhami Aktas, mengatakan kepada media Turki bahwa empat orang dirawat di rumah sakit, dengan satu orang dalam kondisi kritis dan dirawat di unit luka bakar. Penyebab kebakaran masih belum jelas.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyampaikan "belasungkawa terdalamnya kepada keluarga korban" dan mengatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja telah memulai penyelidikan. Sementara Menteri Kehakiman, Yilmaz Tunc, mengatakan penyelidikan yudisial telah diluncurkan dan tiga orang telah ditahan.

Gambar-gambar yang ditayangkan media Turki menunjukkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api besar.

"Terdengar ledakan," kata seorang saksi mata kepada media Daily Sabah.

"Saya bangun dan melihat ke bawah; pria itu terbakar... Saya memadamkan api, lalu saya mendengar teriakan. Ketika saya melihat ke arah suara itu, anak-anak dan perempuan berteriak di dalam pabrik."