Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Gudang Parfum Turki Tewaskan 6 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |11:07 WIB
Kebakaran Gudang Parfum Turki Tewaskan 6 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di sebuah gudang parfum di barat laut Turki telah menewaskan enam orang. Kebakaran terjadi pada pukul 09.05 waktu setempat pada hari Sabtu di Dilovasi, kata Gubernur Provinsi Kocaeli.

Gubernur provinsi, Ilhami Aktas, mengatakan kepada media Turki bahwa empat orang dirawat di rumah sakit, dengan satu orang dalam kondisi kritis dan dirawat di unit luka bakar. Penyebab kebakaran masih belum jelas.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyampaikan "belasungkawa terdalamnya kepada keluarga korban" dan mengatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja telah memulai penyelidikan. Sementara Menteri Kehakiman, Yilmaz Tunc, mengatakan penyelidikan yudisial telah diluncurkan dan tiga orang telah ditahan.

Gambar-gambar yang ditayangkan media Turki menunjukkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api besar.

"Terdengar ledakan," kata seorang saksi mata kepada media Daily Sabah.

"Saya bangun dan melihat ke bawah; pria itu terbakar... Saya memadamkan api, lalu saya mendengar teriakan. Ketika saya melihat ke arah suara itu, anak-anak dan perempuan berteriak di dalam pabrik."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Turki kebakaran gudang kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184514//kebakaran_di_oita_jepang-Sxds_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973//kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957//kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949//kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920//kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595//kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement