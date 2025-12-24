Pasca Musyawaroh Kubro Lirboyo, Inilah 3 Peta Kekuatan PBNU

M Sholeh Basyari

Aktivis NU dan Direktur Eksekutif Center Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS)

MUSYAWAROH Lirboyo secara gemilang sukses mengkonsolidasi PWNU, PCNU dan PCINU. Peserta juga disesaki oleh para kiai, aktivis serta alumni sejumlah pesantren ikonik.

Dari forum yang sama, publik juga menyaksikan sejumlah rekomendasi terkait: ishlah, pencabutan mandat hingga desakan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Respon atas Rekomendasi Lirboyo

Hasil musyawarah kubro di Lirboyo, tidak direspon secara tunggal. Kubu Rois aam secara halus menolak nyaris semua keputusan Lirboyo. Bahkan Rois Aam Kiai Miftahul Akhyar mengeluarkan rilis sebagai jawaban atas tekanan Lirboyo.

Seperti yang beredar di sejumlah media, Rois aam menyebut menilai bahwa forum Lirboyo tidak imparsial: hanya kiai yang pro-ishlah yang dihadirkan. Sementara Tuan Guru Turmudzi Badrudin dari Lombok yang anti ishlah serta sejumlah kyai yang segaris, sengaja diabaikan.

Tidak berhenti disitu, alih-alih menaati ultimatum 3x24 Jam rekomendasi Lirboyo, kabarnya kubu Rois aam justru tengah dan telah menyusun kepanitiaan muktamar. Menurut kabar dari internal mereka, Umarsyah, salah satu ketua PBNU, orang kepercayaan Saifullah Yusuf ditunjuk sebagai panitia muktamar.

Sementara pada kesempatan yang berbeda, Muhaimin gencar "menyerang" Saifullah Yusuf, Yahya Cholil, juga secara metafora menyasar Kiai Miftahul Akhyar.

Cak Imin terus mengkampanyekan Abdussalam Shohib, di samping kyai Marzuki Mustamar, sebagai suksesor Yahya dan Saiful. Cak Imin menyampaikan itu di muswil PKB Jatim dan di haul Mbah Bisri di Denanyar, Jombang

Respon paling radikal justru datang dari mantan Wapres sekaligus mantan Rois aam: Kiai Maruf Amin. Secara mengejutkan Kiai Maruf mengumumkan mundur dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus juga mundur dari ketua Dewan Syuro DPP PKB. Sejumlah spekulasi dikembangkan secara berbeda oleh kaum nahdliyin terkait mundurnya kyai Maruf secara bersamaan.