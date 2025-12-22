Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |21:41 WIB
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Rumah yang terletak di Jalan Karya Dalam 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terbakar pada Senin (22/12/2025) malam. Sebanyak 20 unit damkar dan 100 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

1. Kebakaran di Grogol Petamburan

“Objek rumah tinggal, bangunan rendah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).

Petugas pemadam kebakaran menerima informasi pertama kali pukul 19.30 WIB. Proses pemadaman kemudian dimulai pukul 19.39 WIB.

Saat ini, pemadaman masih berlangsung dengan mengerahkan 20 unit dan 100 personel. 

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab, kronologi, dan ada atau tidaknya korban akibat peristiwa tersebut. 

Dari video yang diterima, terlihat api berkobar. Sementara itu, terlihat warga berusaha menyelamatkan barang-barangnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
