HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Nelayan Terbakar di Perairan Tanggamus, 25 ABK Selamat dan 8 Masih Dicari

Indra Siregar , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |04:05 WIB
Kapal Nelayan Terbakar di Perairan Tanggamus, 25 ABK Selamat dan 8 Masih Dicari
Kapal nelayan terbakar (Foto: Illustrasi Okezone)
A
A
A

TANGGAMUS – Kapal nelayan KM Maulana-30 dilaporkan terbakar di Perairan Tanjung Belimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Sabtu (20/12/2025). 

Dalam insiden tersebut, sebanyak 25 anak buah kapal (ABK) berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 8 ABK lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Berdasarkan informasi yang diterima, saat kejadian KM Maulana-30 mengangkut total 33 ABK. Kebakaran terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Rekaman video amatir yang beredar memperlihatkan api melalap badan kapal disertai kepulan asap hitam tebal yang membumbung tinggi di tengah laut.

Kepala Basarnas Lampung, Deden Ridwansyah, menyampaikan duka cita atas musibah tersebut. Ia menjelaskan, Basarnas menerima informasi awal pada pukul 10.30 WIB dan segera melakukan koordinasi lintas instansi untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

“Pada pukul 10.50 WIB, KN SAR Basudewa diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Operasi SAR melibatkan berbagai unsur untuk mempercepat proses pencarian,” ujar Deden.

 

