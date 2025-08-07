Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer

LAMPUNG - HS (49), mantan guru honorer di Lampung ditangkap polisi karena menyodomi seorang pelajar hingga 15 kali. Untuk memuluskan aksi bejatnya, HS membujuk korban dengan modus mengajak makan bakso.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Faria Arista mengatakan, korban D (13) selalu diajak makan bakso sebelum tersangka melakukan perbuatan tersebut.

"Jadi perbuatan itu selalu dilakukan di hari yang sama, tersangka ini tahu bahwa korban sering Sholat Jumat di lokasi kejadian. Jadi usai Sholat Jumat, dia sering diajak makan bakso," ujarnya, Rabu (6/8/2025).

Setelah selesai makan bakso, kata Faria, korban langsung dibawa ke mushola tersebut untuk disodomi oleh tersangka. "Dilakukan di dalam mushola itu, jadi dibujuk dulu hingga akhirnya pelaku berhasil melakukan perbuatan tersebut sebanyak 15 kali dalam kurun waktu Maret hingga April 2025," kata dia.

Faria melanjutkan, setelah beberapa kali dicabuli pelaku, korban akhirnya berani untuk melaporkan perbuatan tersebut ke orangtua.

"Akhirnya pada 1 Agustus kemarin pelaku ini berhasil kami tangkap. Dan kini masih kami dalami apakah ada korban lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan guru honorer di Lampung ditangkap polisi lantaran melakukan sodomi terhadap seorang anak berusia 13 tahun. Pelaku HS merupakan warga Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sementara korban D, warga Bandar Lampung.

(Arief Setyadi )