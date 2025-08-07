Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |01:09 WIB
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Tersangka pelecehan anak di Lampung (Foto: Ira Widya/Okezone)
A
A
A

LAMPUNG - HS (49), mantan guru honorer di Lampung ditangkap polisi karena menyodomi seorang pelajar hingga 15 kali. Untuk memuluskan aksi bejatnya, HS membujuk korban dengan modus mengajak makan bakso.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Faria Arista mengatakan, korban D (13) selalu diajak makan bakso sebelum tersangka melakukan perbuatan tersebut.

"Jadi perbuatan itu selalu dilakukan di hari yang sama, tersangka ini tahu bahwa korban sering Sholat Jumat di lokasi kejadian. Jadi usai Sholat Jumat, dia sering diajak makan bakso," ujarnya, Rabu (6/8/2025).

Setelah selesai makan bakso, kata Faria, korban langsung dibawa ke mushola tersebut untuk disodomi oleh tersangka. "Dilakukan di dalam mushola itu, jadi dibujuk dulu hingga akhirnya pelaku berhasil melakukan perbuatan tersebut sebanyak 15 kali dalam kurun waktu Maret hingga April 2025," kata dia.

Faria melanjutkan, setelah beberapa kali dicabuli pelaku, korban akhirnya berani untuk melaporkan perbuatan tersebut ke orangtua.

"Akhirnya pada 1 Agustus kemarin pelaku ini berhasil kami tangkap. Dan kini masih kami dalami apakah ada korban lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan guru honorer di Lampung ditangkap polisi lantaran melakukan sodomi terhadap seorang anak berusia 13 tahun. Pelaku HS merupakan warga Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sementara korban D, warga Bandar Lampung.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/519/3157125/joko-dzmE_large.jpg
Kasus Cabul Oknum PNS Terhadap Siswi SMA Sempat Didamaikan, Polisi Jalan Terus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement