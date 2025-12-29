KM Putri Sakinah Tenggelam, Tim SAR Temukan Satu Korban di Perairan Pulau Padar

LABUAN BAJO - Tim SAR Gabungan menemukan satu jenazah perempuan yang diduga merupakan korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, pada hari keempat operasi pencarian, Senin (29/12/2025).

Korban merupakan salah satu dari empat Warga Negara Asing (WNA) asal Spanyol yang dilaporkan hilang akibat insiden tenggelamnya KM Putri Sakinah pada 26 Desember 2025.

Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, menjelaskan bahwa penemuan jenazah berawal dari laporan warga setempat.

“Kami menerima informasi dari warga Pulau Serai, Labuan Bajo, atas nama Nasaruddin, yang melihat satu jenazah mengambang di perairan utara Pulau Serai,” ujar Fathur Rahman.

Jenazah ditemukan sekitar pukul 06.05 WITA pada koordinat 8° 37’ 30.78” LS – 119° 36’ 52.398” BT, dengan jarak sekitar 0,52 nautical mile (NM) dari lokasi kejadian. Tim SAR Gabungan kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan RIB Pos SAR Manggarai Barat untuk melakukan evakuasi.