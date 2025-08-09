Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!

LAMPUNG UTARA – Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap karyawan warung sate, DJS (24) di Lampung Utara berhasil ditangkap. Pelaku masih dalam proses pemeriksaan polisi.

Pelaku diketahui bernama Romli Rama Dani, berusia 19 tahun. Ia merupakan pemuda pengangguran yang tinggal di Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara.

“Benar, alhamdulillah pelaku berhasil ditangkap kemarin (Jumat),” ujar Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Apfryyadi Pratama, membenarkan penangkapan tersebut, Sabtu (9/8/2025).

Apfryyadi menjelaskan, Romli ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

“Kami tangkap yang bersangkutan di perkebunan di wilayah Kabupaten Way Kanan,” kata dia.

Saat dilakukan penangkapan, lanjut Apfryyadi, pelaku sempat berusaha melarikan diri sehingga polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur.

“Benar, jadi saat itu pelaku ini memberikan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Karena hal itu, untuk mengurangi risiko kami berikan tindakan tegas terukur,” ungkapnya.