Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |21:40 WIB
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di Lampung (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

LAMPUNG UTARA – Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap karyawan warung sate, DJS (24) di Lampung Utara berhasil ditangkap. Pelaku masih dalam proses pemeriksaan polisi.

Pelaku diketahui bernama Romli Rama Dani, berusia 19 tahun. Ia merupakan pemuda pengangguran yang tinggal di Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara.

“Benar, alhamdulillah pelaku berhasil ditangkap kemarin (Jumat),” ujar Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Apfryyadi Pratama, membenarkan penangkapan tersebut, Sabtu (9/8/2025).

Apfryyadi menjelaskan, Romli ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

“Kami tangkap yang bersangkutan di perkebunan di wilayah Kabupaten Way Kanan,” kata dia.

Saat dilakukan penangkapan, lanjut Apfryyadi, pelaku sempat berusaha melarikan diri sehingga polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur.

“Benar, jadi saat itu pelaku ini memberikan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Karena hal itu, untuk mengurangi risiko kami berikan tindakan tegas terukur,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145716/kasus_dokter_priguna_perkosa_pasien_rshs_segera_dilimpahkan_ke_kejaksaan-Tw6r_large.jpg
Kasus Dokter Priguna Perkosa Pasien RSHS Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968/pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/337/3131718/ppds-25PE_large.jpg
KKI Resmi Cabut STR dan Izin Praktik Dokter PPDS Cabul di RSHS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement