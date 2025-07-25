Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Suami Diduga Pelaku Pembunuhan Istri di Malang Tewas, Polisi Hentikan Penyelidikan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |12:05 WIB
Suami Diduga Pelaku Pembunuhan Istri di Malang Tewas, Polisi Hentikan Penyelidikan
Polisi hentikan kasus suami bunuh istri di Malang (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG – Polisi menutup penyelidikan kematian tak wajar pasangan suami istri (pasutri) di Malang. Sang perempuan, Iin Handayani (39), warga Gang Putuk Dusun Tegalrejo RT 5 RW 10 Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, diduga kuat dibunuh setelah mengalami luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya.

Kapolsek Lawang AKP Moh. Lutfi menyampaikan, kasus kematian Iin Handayani yang diduga dibunuh oleh suaminya sendiri itu dinyatakan gugur alias dihentikan karena terduga pelaku sudah meninggal. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, terduga pelaku memang mengarah kepada Arik Wicaksono (41), suami korban.

"Ya, gugur. Pelaku pembunuhan korban itu kuat (diduga) suaminya, dikuatkan dengan keterangan anak-anaknya. Pasutri ini bertengkar pada hari Senin," kata Lutfi, Jumat (25/7/2025).

Lutfi menjelaskan, terduga pelaku meninggal dunia setelah menusuk istrinya berkali-kali dan kemudian memutuskan untuk gantung diri. Berdasarkan penyelidikan, saat kejadian hanya ada Arik dan istrinya di dalam rumah, sementara orang tua korban berada di halaman samping.

"Pertengkaran itu sudah sering terjadi, itu keterangan anaknya yang menguatkan dugaan pembunuhan oleh suami. Dia (suami korban) tidak memiliki pekerjaan. (Penyebab pembunuhan) bisa jadi karena faktor ekonomi," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177687//viral-TO2R_large.jpg
Viral Mahasiswa Timothy Anugerah Meninggal karena Dibully, Pesan di Grup WhatsApp Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031//gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/519/3164323//rumah_di_malang_rusak_diterjang_hujan-vmg6_large.jpg
Puluhan Rumah di Malang Rusak Diterjang Hujan dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164329//angin_kencang-O1hw_large.jpg
Malang Dilanda Hujan Es Disertai Angin Kencang, Kanopi Cucian Motor Roboh Timpa Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773//bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/481/3161178//depresi-OXSP_large.jpg
Cegah Bunuh Diri, Warga RI yang Depresi Bisa Konsul ke healing119.id
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement